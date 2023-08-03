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Корабль призраков

Режиссер:Гари Шор
Жанры: Драма, Ужасы.

Знаменитый трансатлантический лайнер «Королева Мэри» — самый зловещий корабль в истории. У судна, превосходящего по размерам «Титаник», в прошлом полно несчастных случаев и загадочных смертей. Леденящие душу события 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, поднявшейся на борт в наши дни. Теперь, чтобы спасти своего ребёнка, паре родителей придется познать настоящий ужас и лицом к лицу столкнуться с призраками проклятого корабля.

Продолжительность:125 мин
Сценарий:Гари Шор, Том Вон
В ролях:Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Тим Дауни, Уильям Шокли, Энгус Райт, Джим Пиддок, Ленни Раш, Тиффани Эштон, Дориан Лок
Музыка:Тиффани Эштон, Джейсон Лайвсэй, Нолан Лайвсэй
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
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