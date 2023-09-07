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Концерт отменяется

Режиссер:Наталья Першина
Жанры: Комедия.

Неудавшийся герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.комедия о герое-любовнике, запертом в шкафу.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Наталья Першина, Дмитрий Малашенко
В ролях:Дмитрий Малашенко, Спартак Сумченко, Виталий Хаев, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Артем Гайдуков, Анатолий Гущин, Настасья Самбурская, Илья Шляга, Раиса Рязанова
Музыка:Алексей Артишевский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 7 по 8 сентября
18:45 (300)
c 9 по 10 сентября
18:45 (330)
ГалактикаЗал 3
c 8 по 10 сентября
20:15 (430)
c 11 по 13 сентября
20:15 (390)

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