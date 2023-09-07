Концерт отменяется Режиссер: Наталья Першина

Жанры: Комедия. Неудавшийся герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.комедия о герое-любовнике, запертом в шкафу. Продолжительность: 89 мин Сценарий: Наталья Першина, Дмитрий Малашенко

В ролях: Дмитрий Малашенко, Спартак Сумченко, Виталий Хаев, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Артем Гайдуков, Анатолий Гущин, Настасья Самбурская, Илья Шляга, Раиса Рязанова

Музыка: Алексей Артишевский Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 07 сентября 2023

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