Концерт отменяется
Режиссер:Наталья Першина
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Неудавшийся герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.комедия о герое-любовнике, запертом в шкафу.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Наталья Першина, Дмитрий Малашенко
В ролях:Дмитрий Малашенко, Спартак Сумченко, Виталий Хаев, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Артем Гайдуков, Анатолий Гущин, Настасья Самбурская, Илья Шляга, Раиса Рязанова
Музыка:Алексей Артишевский
В ролях:Дмитрий Малашенко, Спартак Сумченко, Виталий Хаев, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Артем Гайдуков, Анатолий Гущин, Настасья Самбурская, Илья Шляга, Раиса Рязанова
Музыка:Алексей Артишевский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2023
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