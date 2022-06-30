Коммандо

Режиссер: Азиф Акбар

Жанры: Боевик, Триллер.

Элитный агент управления по борьбе с наркотиками возвращается домой после миссии, где по его вине погибли невинные люди. Ему сложно свыкнуться с обычной жизнью и отвлечься от преследующих его кошмаров. Внезапно в его дом вламываются грабители и теперь он снова должен проявить все свои навыки, чтобы защитить свою семью.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Азиф Акбар, Аль Браво, Кодзи Стивен Сакаи

В ролях: Микки Рурк, Майкл Джей Уайт, Джефф Фэйи, Брендан Фер, Дональд Серроне, Джон Инос III, Джанни Капальди, Дэвид Лиа, Noa Maes, Барри Хэнли

Музыка: Маурисио Ясихи