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Коммандо

Режиссер:Азиф Акбар
Жанры: Боевик, Триллер.

Элитный агент управления по борьбе с наркотиками возвращается домой после миссии, где по его вине погибли невинные люди. Ему сложно свыкнуться с обычной жизнью и отвлечься от преследующих его кошмаров. Внезапно в его дом вламываются грабители и теперь он снова должен проявить все свои навыки, чтобы защитить свою семью.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Азиф Акбар, Аль Браво, Кодзи Стивен Сакаи
В ролях:Микки Рурк, Майкл Джей Уайт, Джефф Фэйи, Брендан Фер, Дональд Серроне, Джон Инос III, Джанни Капальди, Дэвид Лиа, Noa Maes, Барри Хэнли
Музыка:Маурисио Ясихи
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 30 июня по 1 июля
22:10 (300)
c 2 по 3 июля
22:10 (330)

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