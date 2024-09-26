Команда монстров
Режиссер:Пит де Риккер, Йеспер Мюллер, Йенс Мюллер
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и её команде монстров предстоит отправиться в город людей — путешествие, полное приключений и опасностей.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Пит де Риккер, Йеспер Мюллер
В ролях:Далия Шмидт-Фосс, Оливер Калькофе, Сантьяго Цизмер, Макс Гирман, Свантье Вашер
Музыка:Амори Бернье
В ролях:Далия Шмидт-Фосс, Оливер Калькофе, Сантьяго Цизмер, Макс Гирман, Свантье Вашер
Музыка:Амори Бернье
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 сентября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:26 сентября 2024
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