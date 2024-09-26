Команда монстров

Режиссер: Пит де Риккер, Йеспер Мюллер, Йенс Мюллер

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и её команде монстров предстоит отправиться в город людей — путешествие, полное приключений и опасностей.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Пит де Риккер, Йеспер Мюллер

В ролях: Далия Шмидт-Фосс, Оливер Калькофе, Сантьяго Цизмер, Макс Гирман, Свантье Вашер

Музыка: Амори Бернье