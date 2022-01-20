Команда котиков

Режиссер: Грег Кэмерон, Кэйн Краудейс

Жанры: Комедия, Анимация.

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Грег Кэмерон, Брайан Кливлэнд, Джейсон Кливлэнд

В ролях: Дж.К. Симмонс, Джесси Ашер, Мэттью Риз, Патрик Варбертон, Кристен Шаал, Шарлто Копли Джон Кани, Дольф Лундгрен, Сил, Бампер Робинсон

Музыка: Эльбен Шутте, Эндрис Смит