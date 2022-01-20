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Команда котиков

Режиссер:Грег Кэмерон, Кэйн Краудейс
Жанры: Комедия, Анимация.

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Грег Кэмерон, Брайан Кливлэнд, Джейсон Кливлэнд
В ролях:Дж.К. Симмонс, Джесси Ашер, Мэттью Риз, Патрик Варбертон, Кристен Шаал, Шарлто Копли Джон Кани, Дольф Лундгрен, Сил, Бампер Робинсон
Музыка:Эльбен Шутте, Эндрис Смит
Производство:ЮАР, США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 января 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 января
11:40 (от 150 р.)
22 января
11:50 (от 180 р.)
23 января
12:00 (от 180 р.)
24 января
11:40 (от 150 р.)
25 января
12:00 (от 150 р.)
26 января
11:40 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 3
c 20 по 21 января
10:15 (200)
c 22 по 23 января
10:15 (240)
ГалактикаЗал 2
c 20 по 21 января
13:30 (260)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 20 по 21 января
12:00 (150)
c 22 по 23 января
12:00 (200)

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