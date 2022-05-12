Кофе и сигареты (оригинальная версия с субтитрами)
Режиссер:Джим Джармуш
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Джим Джармуш
В ролях:Роберто Бениньи, Стивен Райт, Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Альфред Молина, Стив Куган, Джиза, RZA, Билл Мюррей
В ролях:Роберто Бениньи, Стивен Райт, Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Альфред Молина, Стив Куган, Джиза, RZA, Билл Мюррей
Производство:США, Япония, Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2022
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