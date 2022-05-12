Кофе и сигареты (оригинальная версия с субтитрами) Режиссер: Джим Джармуш

Жанры: Комедия, Драма. Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. Продолжительность: 95 мин Сценарий: Джим Джармуш

В ролях: Роберто Бениньи, Стивен Райт, Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Альфред Молина, Стив Куган, Джиза, RZA, Билл Мюррей

Производство: США, Япония, Италия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 12 мая 2022

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!