Кодекс киллера
Режиссер:Мартин Кэмпбелл
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
С самого детства она знает, как убивать и со временем именно это становится ее ремеслом. В своем деле Анна — профессионал, так как обучалась у лучшего из наемников. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнителя. Теперь Анне придется стать оружием мщения, а также узнать правду о своем истинном происхождении.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Ричард Уэнк
В ролях:Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Мэгги Кью, Дэвид Ринтул, Патрик Мэлахайд, Рэй Фиарон, Ори Феффер, Роберт Патрик, Флорин Пьерсик мл., Тудор Кирилэ
Музыка:Rupert Parkes
В ролях:Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Мэгги Кью, Дэвид Ринтул, Патрик Мэлахайд, Рэй Фиарон, Ори Феффер, Роберт Патрик, Флорин Пьерсик мл., Тудор Кирилэ
Музыка:Rupert Parkes
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
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