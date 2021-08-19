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Кодекс киллера

Режиссер:Мартин Кэмпбелл
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

С самого детства она знает, как убивать и со временем именно это становится ее ремеслом. В своем деле Анна — профессионал, так как обучалась у лучшего из наемников. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнителя. Теперь Анне придется стать оружием мщения, а также узнать правду о своем истинном происхождении.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Ричард Уэнк
В ролях:Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Мэгги Кью, Дэвид Ринтул, Патрик Мэлахайд, Рэй Фиарон, Ори Феффер, Роберт Патрик, Флорин Пьерсик мл., Тудор Кирилэ
Музыка:Rupert Parkes
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:19 августа 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 22 августа
18:20 (300 р.)
22:45 (200 р.)

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