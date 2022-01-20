Код 355

Режиссер: Саймон Кинберг

Жанры: Боевик, Триллер.

Когда сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников, непредсказуемая агент ЦРУ Мейс вынуждена объединиться с соперницами — крутым немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6 и передовым IT-спецом Хадижей и опытным колумбийским психологом Грасиелой, — для выполнения смертельно опасной миссии.

Героиням предстоят головокружительные погони и бои по всему миру: от кафе Парижа до рынков Марокко и роскошных аукционных домов Шанхая. Квартет женщин-спецагентов поставит под удар свою преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир… или приведет их к гибели.

Продолжительность: 122 мин

Сценарий: Тереза Ребек, Саймон Кинберг

В ролях: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Фань Бинбин, Джейсон Флеминг, Пабло Скола, Марселло Крус, Эдди Арнольд, Себастьян Капитан Виверос

Музыка: Junkie XL