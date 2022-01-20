157595

Код 355

Режиссер:Саймон Кинберг
Жанры: Боевик, Триллер.

Когда сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников, непредсказуемая агент ЦРУ Мейс вынуждена объединиться с соперницами — крутым немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6 и передовым IT-спецом Хадижей и опытным колумбийским психологом Грасиелой, — для выполнения смертельно опасной миссии.

Героиням предстоят головокружительные погони и бои по всему миру: от кафе Парижа до рынков Марокко и роскошных аукционных домов Шанхая. Квартет женщин-спецагентов поставит под удар свою преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир… или приведет их к гибели.

Продолжительность:122 мин
Сценарий:Тереза Ребек, Саймон Кинберг
В ролях:Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Фань Бинбин, Джейсон Флеминг, Пабло Скола, Марселло Крус, Эдди Арнольд, Себастьян Капитан Виверос
Музыка:Junkie XL
Производство:США, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:20 января 2022
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ГалактикаЗал 3
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c 20 по 23 января
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
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21 января
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22 января
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c 20 по 22 января
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23 января
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c 20 по 22 января
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c 20 по 21 января
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