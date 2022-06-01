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Коати. Легенда джунглей

Режиссер:Родриго Перес-Кастро
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Лигиа Виллалобос, Алан Резник
В ролях:Себас, Эвалуна Монтанер, Эдуардо Франко, София Вергара, Джо Манганьелло, Адриана Барраса, Де Ла Гетто, Кэрол Джи, Мишель Лепе, Даниэль Соса
Музыка:Марк Энтони, Хулио Рейес Копельо
Производство:Мексика, США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 июня 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
29 мая
14:00 (от 180 р.)
1 июня
17:50 (от 150 р.)
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1 июня
10:10 (200)
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1 июня
14:00 (260)
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1 июня
15:05 (260)

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