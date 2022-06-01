Коати. Легенда джунглей

Режиссер: Родриго Перес-Кастро

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Лигиа Виллалобос, Алан Резник

В ролях: Себас, Эвалуна Монтанер, Эдуардо Франко, София Вергара, Джо Манганьелло, Адриана Барраса, Де Ла Гетто, Кэрол Джи, Мишель Лепе, Даниэль Соса

Музыка: Марк Энтони, Хулио Рейес Копельо