Коати. Легенда джунглей
Режиссер:Родриго Перес-Кастро
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Лигиа Виллалобос, Алан Резник
В ролях:Себас, Эвалуна Монтанер, Эдуардо Франко, София Вергара, Джо Манганьелло, Адриана Барраса, Де Ла Гетто, Кэрол Джи, Мишель Лепе, Даниэль Соса
Музыка:Марк Энтони, Хулио Рейес Копельо
В ролях:Себас, Эвалуна Монтанер, Эдуардо Франко, София Вергара, Джо Манганьелло, Адриана Барраса, Де Ла Гетто, Кэрол Джи, Мишель Лепе, Даниэль Соса
Музыка:Марк Энтони, Хулио Рейес Копельо
Производство:Мексика, США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 июня 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:01 июня 2022
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