Клон

Режиссер: Райли Стернс

Жанры: Фантастика, Боевик.

В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами. Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. Ей нужно совершить невозможное, чтобы победить совершенное оружие для манипуляций и убийства — идеальную версию себя.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Райли Стернс

В ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол, Бела Коале, Тео Джеймс, Элина Джексон, Майя Паунио, Реа Лест Джун Хайд, Кристофер Гуммерус, Нико Сиккинен

Музыка: Эмма Рут Рандл