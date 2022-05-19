Клон
Режиссер:Райли Стернс
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами. Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. Ей нужно совершить невозможное, чтобы победить совершенное оружие для манипуляций и убийства — идеальную версию себя.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Райли Стернс
В ролях:Карен Гиллан, Аарон Пол, Бела Коале, Тео Джеймс, Элина Джексон, Майя Паунио, Реа Лест Джун Хайд, Кристофер Гуммерус, Нико Сиккинен
Музыка:Эмма Рут Рандл
В ролях:Карен Гиллан, Аарон Пол, Бела Коале, Тео Джеймс, Элина Джексон, Майя Паунио, Реа Лест Джун Хайд, Кристофер Гуммерус, Нико Сиккинен
Музыка:Эмма Рут Рандл
Производство:Финляндия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:19 мая 2022
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