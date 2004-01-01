Клипмейкеры

Режиссер: Григорий Константинопольский

Жанры: Комедия.

Молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. И, кажется, что все только начинается.

Сценарий: Григорий Константинопольский

В ролях: Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева, Арам Вардеванян, Татьяна Струженкова, Даниил Газизуллин, Иван Макаревич

Музыка: Александр Соколов