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Клипмейкеры

Режиссер:Григорий Константинопольский
Жанры: Комедия.

Молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. И, кажется, что все только начинается.

Сценарий:Григорий Константинопольский
В ролях:Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева, Арам Вардеванян, Татьяна Струженкова, Даниил Газизуллин, Иван Макаревич
Музыка:Александр Соколов
Производство:Россия
Ограничения:18+
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