Клаустрофобы. Начало

Режиссер: Роберто Дзаццара

Жанры: Ужасы.

В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание. Участники сталкиваются с подлинным и древним злом.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Мануэла Каччьямани, Давид Орсини, Роберто Дзаццара

В ролях: Гайя Уайсс, Лоренцо Рикельми, Марк Райдер, Тудор Истодор, Макита Самба, Амина Бен-Смэйл, Николо Пазетти, Фелисе Янкелль, Леа Ростен, Серена де Феррари

Музыка: Умберто Смерилли