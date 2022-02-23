Клаустрофобы. Начало
Режиссер:Роберто Дзаццара
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание. Участники сталкиваются с подлинным и древним злом.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Мануэла Каччьямани, Давид Орсини, Роберто Дзаццара
В ролях:Гайя Уайсс, Лоренцо Рикельми, Марк Райдер, Тудор Истодор, Макита Самба, Амина Бен-Смэйл, Николо Пазетти, Фелисе Янкелль, Леа Ростен, Серена де Феррари
Музыка:Умберто Смерилли
В ролях:Гайя Уайсс, Лоренцо Рикельми, Марк Райдер, Тудор Истодор, Макита Самба, Амина Бен-Смэйл, Николо Пазетти, Фелисе Янкелль, Леа Ростен, Серена де Феррари
Музыка:Умберто Смерилли
Производство:Италия, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:23 февраля 2022
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