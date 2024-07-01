Клаустрофобы: Инсомния

Режиссер: Иэн Хант-Даффи

Жанры: Триллер, Ужасы.

Семеро незнакомцев записываются на обычное, казалось бы, испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина и теперь участники должны не спать еще 24 часа несмотря на то, что бодрствовали почти пять дней подряд.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Дарах МакГарригл

В ролях: Милли Брэйди, Поллианна Макинтош, Акшай Кумар, Дирмуд Нойес, Брэнок О’Коннор, Эбби Фиц, Шона Мари, Фрэнк Блэйк, Джанет Грин, Daiana Madeira

Музыка: Die Hexen