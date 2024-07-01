Клаустрофобы: Инсомния
Режиссер:Иэн Хант-Даффи
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Семеро незнакомцев записываются на обычное, казалось бы, испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина и теперь участники должны не спать еще 24 часа несмотря на то, что бодрствовали почти пять дней подряд.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дарах МакГарригл
В ролях:Милли Брэйди, Поллианна Макинтош, Акшай Кумар, Дирмуд Нойес, Брэнок О’Коннор, Эбби Фиц, Шона Мари, Фрэнк Блэйк, Джанет Грин, Daiana Madeira
Музыка:Die Hexen
В ролях:Милли Брэйди, Поллианна Макинтош, Акшай Кумар, Дирмуд Нойес, Брэнок О’Коннор, Эбби Фиц, Шона Мари, Фрэнк Блэйк, Джанет Грин, Daiana Madeira
Музыка:Die Hexen
Производство:Ирландия
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2024
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