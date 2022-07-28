Клаустрофобы. Долина дьявола

Режиссер: Эмерсон Мур

Жанры: Триллер.

Шестеро незнакомцев приходят в себя на кукурузном поле. Они не знают, как и почему там оказались, и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая всё новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки, когда на них нападает зловещее существо, загадочным образом связанное с энергией поля.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Эмерсон Мур, Шон Уэтен, Джошуа Добкин

В ролях: Джордан Клер Роббинс, Тео Росси, Шейн Уэст, Тахира Шариф, Елена Джуатко, Джулиан Федер, Эмерсон Мур, Николь Кавалес, Диллон Ягерски, Райан Стэйсишин

Музыка: Уилл Муссер