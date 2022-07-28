Клаустрофобы. Долина дьявола
Режиссер:Эмерсон Мур
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Шестеро незнакомцев приходят в себя на кукурузном поле. Они не знают, как и почему там оказались, и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая всё новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки, когда на них нападает зловещее существо, загадочным образом связанное с энергией поля.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Эмерсон Мур, Шон Уэтен, Джошуа Добкин
В ролях:Джордан Клер Роббинс, Тео Росси, Шейн Уэст, Тахира Шариф, Елена Джуатко, Джулиан Федер, Эмерсон Мур, Николь Кавалес, Диллон Ягерски, Райан Стэйсишин
Музыка:Уилл Муссер
В ролях:Джордан Клер Роббинс, Тео Росси, Шейн Уэст, Тахира Шариф, Елена Джуатко, Джулиан Федер, Эмерсон Мур, Николь Кавалес, Диллон Ягерски, Райан Стэйсишин
Музыка:Уилл Муссер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июля 2022
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