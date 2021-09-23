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Клаустрофобы 2: Лига выживших

Режиссер:Адам Робител
Жанры: Боевик, Ужасы.

Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании, но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Уилл Хонли, Мария Мельник, Дэниэл Тач
В ролях:Тейлор Расселл, Логан Миллер, Дебора Энн Уолл, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Matt Esof, Джеми-Ли Мани, Уэйн Харрисон
Музыка:Джон Кэри, Брайан Тайлер
Производство:США, ЮАР
Ограничения:16+
Дата релиза:23 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 23 по 24 сентября
17:40 (от 150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
23 сентября
22:35 (от 150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
23 сентября
22:35 (от 130 р.)
24 сентября
17:40 (от 130 р.)
25 сентября
22:30 (от 180 р.)
26 сентября
21:15 (от 180 р.)
27 сентября
21:15 (от 130 р.)
28 сентября
21:15 (от 150 р.)
29 сентября
21:15 (от 130 р.)

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