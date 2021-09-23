Клаустрофобы 2: Лига выживших
Режиссер:Адам Робител
Жанры: Боевик, Ужасы.
Жанры: Боевик, Ужасы.
Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании, но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Уилл Хонли, Мария Мельник, Дэниэл Тач
В ролях:Тейлор Расселл, Логан Миллер, Дебора Энн Уолл, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Matt Esof, Джеми-Ли Мани, Уэйн Харрисон
Музыка:Джон Кэри, Брайан Тайлер
В ролях:Тейлор Расселл, Логан Миллер, Дебора Энн Уолл, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Matt Esof, Джеми-Ли Мани, Уэйн Харрисон
Музыка:Джон Кэри, Брайан Тайлер
Производство:США, ЮАР
Ограничения:16+
Дата релиза:23 сентября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:23 сентября 2021
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