Клаустрофобы 2: Лига выживших

Режиссер: Адам Робител

Жанры: Боевик, Ужасы.

Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании, но вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Уилл Хонли, Мария Мельник, Дэниэл Тач

В ролях: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Дебора Энн Уолл, Томас Кокерел, Холлэнд Роден, Индия Мур, Карлито Оливеро, Matt Esof, Джеми-Ли Мани, Уэйн Харрисон

Музыка: Джон Кэри, Брайан Тайлер