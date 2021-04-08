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Кинотеатр кошмаров

Режиссер:Алехандро Бругуес, Джо Данте, Мик Гэррис
Жанры: Ужасы.

Случайные прохожие забредают в странный кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. А после просмотра бедолаг ждёт встреча с загадочным человеком, именующим себя Киномехаником.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Сандра Бесерриль, Алехандро Бругуес, Lawrence C. Connolly
В ролях:Микки Рурк, Сара Элизабет Уизерс, Цара Малер, Марк Гроссман, Элизабет Ризер, Фали Ракотохавана, Морис Бенард, Эрик Нелсен, Стефани Куд, Мариэла Гаррига
Музыка:Ричард Бэнд, Кайл Ньюмастер, Альдо Шлаку
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 апреля 2021
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ГалактикаЗал 4
c 12 по 14 апреля
22:35 (от 350 Р)
Мираж СинемаКинозал №2
c 13 по 14 апреля
22:40 (100 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
14 апреля
22:15 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 15 по 16 апреля
20:45 (250)
c 17 по 18 апреля
20:45 (300)
c 19 по 20 апреля
20:45 (250)
21 апреля
21:45 (250)

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