Кинотеатр кошмаров Режиссер: Алехандро Бругуес, Джо Данте, Мик Гэррис

Жанры: Ужасы. Случайные прохожие забредают в странный кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. А после просмотра бедолаг ждёт встреча с загадочным человеком, именующим себя Киномехаником. Продолжительность: 119 мин Сценарий: Сандра Бесерриль, Алехандро Бругуес, Lawrence C. Connolly

В ролях: Микки Рурк, Сара Элизабет Уизерс, Цара Малер, Марк Гроссман, Элизабет Ризер, Фали Ракотохавана, Морис Бенард, Эрик Нелсен, Стефани Куд, Мариэла Гаррига

Музыка: Ричард Бэнд, Кайл Ньюмастер, Альдо Шлаку Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 08 апреля 2021

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!