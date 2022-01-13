157502

King’s Man: Начало

Режиссер:Мэттью Вон
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер, Приключения, Криминал.

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:Мэттью Вон, Карл Гайдусек, Марк Миллар
В ролях:Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Бранка Катич, Стэнли Туччи
Музыка:Доминик Льюис, Мэттью Марджесон
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
14 января
23:35 (430)
15 января
23:35 (430)
16 января
23:35 (430)
17 января
23:35 (430)
18 января
14:45 (380)
19 января
23:35 (430)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
14 января
19:15 (от 190 р.)
15 января
19:50 (от 220 р.)
16 января
19:50 (от 220 р.)
17 января
19:50 (от 190 р.)
18 января
19:50 (от 190 р.)
19 января
19:50 (от 190 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
14 января
23:35 (270)
15 января
10:40 (230)
13:15 (330)
15:50 (330)
18:25 (330)
21:00 (330)
23:35 (270)
16 января
10:40 (230)
13:15 (330)
15:50 (330)
18:25 (330)
21:00 (330)
ГалактикаЗал 2
14 января
22:25 (370)
15 января
22:30 (370)
16 января
22:30 (370)
17 января
20:00 (330)
c 18 по 19 января
15:25 (260)
19 января
20:00 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
14 января
22:40 (330)
c 15 по 16 января
20:05 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
14 января
22:00 (550)
c 15 по 16 января
11:40 (350)
14:15 (450)
16:50 (450)
19:25 (550)
22:00 (550)
ГалактикаЗал 3
14 января
20:50 (370)
15 января
20:50 (370)
16 января
20:50 (370)
17 января
20:50 (330)
c 18 по 19 января
13:35 (260)
19 января
20:50 (330)
ГалактикаЗал 1
c 15 по 16 января
17:35 (370)
c 17 по 19 января
17:35 (260)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?