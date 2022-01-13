King’s Man: Начало
Режиссер:Мэттью Вон
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер, Приключения, Криминал.
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер, Приключения, Криминал.
Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:Мэттью Вон, Карл Гайдусек, Марк Миллар
В ролях:Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Бранка Катич, Стэнли Туччи
Музыка:Доминик Льюис, Мэттью Марджесон
В ролях:Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Бранка Катич, Стэнли Туччи
Музыка:Доминик Льюис, Мэттью Марджесон
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:13 января 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!