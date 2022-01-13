King’s Man: Начало

Режиссер: Мэттью Вон

Жанры: Боевик, Комедия, Триллер, Приключения, Криминал.

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Мэттью Вон, Карл Гайдусек, Марк Миллар

В ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Бранка Катич, Стэнли Туччи

Музыка: Доминик Льюис, Мэттью Марджесон