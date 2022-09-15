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Кэт

Режиссер:Борис Акопов
Жанры: Драма.

Молодая эскортница недавно стала матерью. Отца у ребёнка нет, и Кэт готова ради своего первенца на всё. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и сделать важный выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший доход.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Борис Акопов
В ролях:Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Даниеле Галеа, Николай Шрайбер, Григорий Багров, Григорий Зельцер, Юна Бикирева
Музыка:Антон Булле, Борис Акопов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:15 сентября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 15 по 16 сентября
21:00 (300)
c 17 по 18 сентября
21:00 (330)
19 сентября
21:00 (150)
20 сентября
21:00 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 15 по 18 сентября
17:30 (400)
c 19 по 20 сентября
17:30 (300)

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