Кэт

Режиссер: Борис Акопов

Жанры: Драма.

Молодая эскортница недавно стала матерью. Отца у ребёнка нет, и Кэт готова ради своего первенца на всё. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и сделать важный выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший доход.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Борис Акопов

В ролях: Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Даниеле Галеа, Николай Шрайбер, Григорий Багров, Григорий Зельцер, Юна Бикирева

Музыка: Антон Булле, Борис Акопов