Кэт
Режиссер:Борис Акопов
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Молодая эскортница недавно стала матерью. Отца у ребёнка нет, и Кэт готова ради своего первенца на всё. Девушке придётся столкнуться с серьёзным внутренним конфликтом и сделать важный выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший доход.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Борис Акопов
В ролях:Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Даниеле Галеа, Николай Шрайбер, Григорий Багров, Григорий Зельцер, Юна Бикирева
Музыка:Антон Булле, Борис Акопов
В ролях:Анастасия Кувшинова, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Даниеле Галеа, Николай Шрайбер, Григорий Багров, Григорий Зельцер, Юна Бикирева
Музыка:Антон Булле, Борис Акопов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:15 сентября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:15 сентября 2022
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