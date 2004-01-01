Кензели
Режиссер:Федор Петрухин
Жанры: Фантастика, Мелодрама.
Жанры: Фантастика, Мелодрама.
Влиятельный бизнесмен Владимир владеет предприятиями по разработке и продаже технологий, позволяющих видеть скрытое. Вокруг него и его молодой супруги Екатерины разворачиваются события, уносящие их в прошлое. Они становятся свидетелями любовного треугольника Фелиссы Круут в 1820-30-х гг. В настоящем Екатерина встречает молодого музыканта Степана, и ее реальная любовная жизнь становится отражением жизни Фелиссы Круут в прошлом. Владимир, не в силах наблюдать со стороны и смириться с неверностью жены, пытается помешать этим отношениям.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Федор Петрухин
В ролях:Полина Соя, Сергей Кемпо, Александр Домогаров, Елена Димитриева, Тарас Добровольский Галина Атаманова, Олег Яньков, Надежда Игошина, Дмитрий Беседа, Александр Армер
Музыка:Леонид Каминер
В ролях:Полина Соя, Сергей Кемпо, Александр Домогаров, Елена Димитриева, Тарас Добровольский Галина Атаманова, Олег Яньков, Надежда Игошина, Дмитрий Беседа, Александр Армер
Музыка:Леонид Каминер
Производство:Россия
Ограничения:18+
Ограничения:18+
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