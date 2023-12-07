Кентервильское привидение
Режиссер:Ким Бёрдон, Роберт Чандлер
Жанры: Комедия, Анимация.
Жанры: Комедия, Анимация.
Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Но в доме уже 300 лет живет призрак мистера Саймона, который считает дом своим. Все новые владельцы, что заезжали в дом до них, сбегали оттуда через три дня. В этот раз все пошло не так. Отисы, и особенно их дочь Вирджиния, не только не боятся призрака Саймона, но и пытаются ему помочь избавиться от древнего проклятия.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Кори Эдвардс, Джиллз Нью, Кейрон Селф
В ролях:Стивен Фрай, Хью Лори, Фредди Хаймор, Эмили Кэри, Имелда Стонтон, Мира Сьял, Дэвид Хэрвуд, Миранда Харт, Тоби Джонс, Джеки Шифф
Музыка:Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун
В ролях:Стивен Фрай, Хью Лори, Фредди Хаймор, Эмили Кэри, Имелда Стонтон, Мира Сьял, Дэвид Хэрвуд, Миранда Харт, Тоби Джонс, Джеки Шифф
Музыка:Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун
Производство:Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:07 декабря 2023
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