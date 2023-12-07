Кентервильское привидение

Режиссер: Ким Бёрдон, Роберт Чандлер

Жанры: Комедия, Анимация.

Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Но в доме уже 300 лет живет призрак мистера Саймона, который считает дом своим. Все новые владельцы, что заезжали в дом до них, сбегали оттуда через три дня. В этот раз все пошло не так. Отисы, и особенно их дочь Вирджиния, не только не боятся призрака Саймона, но и пытаются ему помочь избавиться от древнего проклятия.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Кори Эдвардс, Джиллз Нью, Кейрон Селф

В ролях: Стивен Фрай, Хью Лори, Фредди Хаймор, Эмили Кэри, Имелда Стонтон, Мира Сьял, Дэвид Хэрвуд, Миранда Харт, Тоби Джонс, Джеки Шифф

Музыка: Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун