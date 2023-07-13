Кентавр
Режиссер:Кирилл Кемниц
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Михаил Зубко
В ролях:Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров, Олег Евтеев
Музыка:Даша Чаруша
В ролях:Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров, Олег Евтеев
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июля 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!