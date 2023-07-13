Кентавр

Режиссер: Кирилл Кемниц

Жанры: Драма, Триллер.

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Михаил Зубко

В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров, Олег Евтеев

Музыка: Даша Чаруша