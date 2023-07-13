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Кентавр

Режиссер:Кирилл Кемниц
Жанры: Драма, Триллер.

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Михаил Зубко
В ролях:Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров, Олег Евтеев
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июля 2023
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ГалактикаЗал 1
c 24 по 26 июля
22:00 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 24 по 26 июля
21:10 (400)
c 27 по 30 июля
20:50 (500)
ГалактикаЗал 3
c 24 по 26 июля
19:35 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 25 по 26 июля
11:50 (150)
c 27 по 30 июля
16:10 (200)
ГалактикаЗал 4
c 27 по 28 июля
12:20 (440)

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