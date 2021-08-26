Кэндимен

Режиссер: Ниа ДаКоста

Жанры: Триллер, Ужасы.

Четвёртый фильм во франшизе о Кэндимене, маньяке с крюком вместо руки, который является своим жертвам после того, как те произнесут его имя пять раз перед зеркалом.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Джордан Пил, Уин Розенфельд, Ниа ДаКоста

В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс, Карл Клемонс-Хопкинс, Брайан Кинг, Мириам Мосс

Музыка: Роберт А. Лоу