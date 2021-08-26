Кэндимен
Режиссер:Ниа ДаКоста
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Четвёртый фильм во франшизе о Кэндимене, маньяке с крюком вместо руки, который является своим жертвам после того, как те произнесут его имя пять раз перед зеркалом.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Джордан Пил, Уин Розенфельд, Ниа ДаКоста
В ролях:Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс, Карл Клемонс-Хопкинс, Брайан Кинг, Мириам Мосс
Музыка:Роберт А. Лоу
В ролях:Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс, Карл Клемонс-Хопкинс, Брайан Кинг, Мириам Мосс
Музыка:Роберт А. Лоу
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:26 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:26 августа 2021
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