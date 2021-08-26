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Кэндимен

Режиссер:Ниа ДаКоста
Жанры: Триллер, Ужасы.

Четвёртый фильм во франшизе о Кэндимене, маньяке с крюком вместо руки, который является своим жертвам после того, как те произнесут его имя пять раз перед зеркалом.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Джордан Пил, Уин Розенфельд, Ниа ДаКоста
В ролях:Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс, Карл Клемонс-Хопкинс, Брайан Кинг, Мириам Мосс
Музыка:Роберт А. Лоу
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:26 августа 2021
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23:10 (от 130 р.)
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28 августа
23:10 (от 190 р.)
29 августа
21:05 (от 190 р.)
30 августа
21:05 (от 130 р.)
31 августа
21:05 (от 150 р.)
1 сентября
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13:15 (200 р.)
17:40 (300 р.)
22:05 (300 р.)
00:05 (200 р.)
c 28 по 29 августа
13:15 (300 р.)
17:40 (300 р.)
22:05 (300 р.)
00:05 (200 р.)
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29 августа
21:05 (от 190 р.)
30 августа
21:05 (от 130 р.)
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21:05 (от 150 р.)

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