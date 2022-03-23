Казнь
Режиссер:Ладо Кватания
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
В деле о серийных убийствах, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.
Продолжительность:137 мин
Сценарий:Ольга Городецкая, Ладо Кватания
В ролях:Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Иван Мулин, Ольга Лапшина, Агриппина Стеклова, Дмитрий Гизбрехт
Музыка:Кирилл Рихтер
В ролях:Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Иван Мулин, Ольга Лапшина, Агриппина Стеклова, Дмитрий Гизбрехт
Музыка:Кирилл Рихтер
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:23 марта 2022
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