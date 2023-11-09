Катастрофа

Режиссер: Жюст Филиппо

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Ясин Баддай, Жюст Филиппо

В ролях: Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшнс Мюнхенбах, Мари Юнг, Мартен Версе, Сулиан Брахим, Клеман Брессон, Паскаль Парментье, Суфьян Менуни, Микаэль Перес

Музыка: Робин Кудер