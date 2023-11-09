Катастрофа
Режиссер:Жюст Филиппо
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Ясин Баддай, Жюст Филиппо
В ролях:Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшнс Мюнхенбах, Мари Юнг, Мартен Версе, Сулиан Брахим, Клеман Брессон, Паскаль Парментье, Суфьян Менуни, Микаэль Перес
Музыка:Робин Кудер
В ролях:Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшнс Мюнхенбах, Мари Юнг, Мартен Версе, Сулиан Брахим, Клеман Брессон, Паскаль Парментье, Суфьян Менуни, Микаэль Перес
Музыка:Робин Кудер
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2023
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