Катак. Ледниковый побег
Режиссер:Christine Dallaire-Dupont, Николя Лемэй
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Катак и его верный друг, морской конек Тим, отправляются на Великий Север. Подводный мир полон приключений, ведь там обитают не только его добрые братья-белухи. Забавные ситуации, в которые попадают друзья, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей. Путешествие будет не таким легким, как они думали.
Продолжительность:78 мин
В ролях:Роберт Нэйлор, Скайлер Кларк, Элинор Ноубл, Уайатт Бауэн, Марк Камачо, Анджела Галуппо, Жинетт Рено, Ричард Дюмон, Ilana Zackon, Терренс Скаммелл
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:24 февраля 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:24 февраля 2023
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