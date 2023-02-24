Катак. Ледниковый побег

Режиссер: Christine Dallaire-Dupont, Николя Лемэй

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Катак и его верный друг, морской конек Тим, отправляются на Великий Север. Подводный мир полон приключений, ведь там обитают не только его добрые братья-белухи. Забавные ситуации, в которые попадают друзья, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей. Путешествие будет не таким легким, как они думали.

Продолжительность: 78 мин

В ролях: Роберт Нэйлор, Скайлер Кларк, Элинор Ноубл, Уайатт Бауэн, Марк Камачо, Анджела Галуппо, Жинетт Рено, Ричард Дюмон, Ilana Zackon, Терренс Скаммелл

