Каменщик
Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Мэтт Джонсон, Марк Мосс, Пит Трэвис
В ролях:Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена, Акис Сакеллариу, Ори Феффер, Джон Т. Вудс, Константин Адаев
Музыка:Уолтер Мэр
В ролях:Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена, Акис Сакеллариу, Ори Феффер, Джон Т. Вудс, Константин Адаев
Музыка:Уолтер Мэр
Производство:США, Болгария, Греция
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:04 января 2024
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