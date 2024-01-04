Каменщик

Режиссер: Ренни Харлин

Жанры: Боевик, Триллер.

Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Мэтт Джонсон, Марк Мосс, Пит Трэвис

В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена, Акис Сакеллариу, Ори Феффер, Джон Т. Вудс, Константин Адаев

Музыка: Уолтер Мэр