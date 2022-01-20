Камелот: Возвращение короля

Режиссер: Александр Астье

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.

Пока король Артур пребывает в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наемниками наводит ужас на царство Логрес. Оскорбленные бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение Сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир?

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Александр Астье

В ролях: Александр Астье, Лионель Астье, Антуан де Кон, Ален Шаба, Кристиан Клавье, Кловис Корнийяк, Томас Куссо, Гийом Гальенн, Энн Жирар, Жан-Кристоф Эмбер

Музыка: Александр Астье