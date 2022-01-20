Камелот: Возвращение короля
Режиссер:Александр Астье
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения.
Пока король Артур пребывает в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наемниками наводит ужас на царство Логрес. Оскорбленные бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение Сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир?
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Александр Астье
В ролях:Александр Астье, Лионель Астье, Антуан де Кон, Ален Шаба, Кристиан Клавье, Кловис Корнийяк, Томас Куссо, Гийом Гальенн, Энн Жирар, Жан-Кристоф Эмбер
Музыка:Александр Астье
В ролях:Александр Астье, Лионель Астье, Антуан де Кон, Ален Шаба, Кристиан Клавье, Кловис Корнийяк, Томас Куссо, Гийом Гальенн, Энн Жирар, Жан-Кристоф Эмбер
Музыка:Александр Астье
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 января 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:20 января 2022
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