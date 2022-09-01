Календарь ма(й)я

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Режиссер:Виктория Фанасютина
Жанры: Фантастика, Фантастика, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.
Жанры: Фантастика, Фантастика, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.
Подросткам придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Виктория Фанасютина
В ролях:Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Фёдор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Юрий Батурин, Сергей Горошко, Влад Фельдман
Музыка:Максим Кошеваров, Александр Маев
В ролях:Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Фёдор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Юрий Батурин, Сергей Горошко, Влад Фельдман
Музыка:Максим Кошеваров, Александр Маев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 сентября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:01 сентября 2022
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