Календарь ма(й)я

Режиссер: Виктория Фанасютина

Жанры: Фантастика, Фантастика, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.

Подросткам придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Виктория Фанасютина

В ролях: Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Фёдор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Юрий Батурин, Сергей Горошко, Влад Фельдман

Музыка: Максим Кошеваров, Александр Маев