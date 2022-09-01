Календарь ма(й)я

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Режиссер:Виктория Фанасютина
Жанры: Фантастика, Фантастика, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.

Подросткам придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Виктория Фанасютина
В ролях:Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Фёдор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Юрий Батурин, Сергей Горошко, Влад Фельдман
Музыка:Максим Кошеваров, Александр Маев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 сентября 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
30 августа
19:00 (от 350 р.)
1 сентября
19:10 (от 160 р.)
2 сентября
19:10 (от 160 р.)
4 сентября
19:10 (от 190 р.)
5 сентября
19:10 (от 160 р.)
6 сентября
19:10 (от 160 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 1 по 2 сентября
12:10 (150)
14:00 (200)
15:50 (300)
3 сентября
12:10 (250)
14:00 (300)
15:50 (330)
4 сентября
12:10 (250)
14:00 (300)
15:50 (330)

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