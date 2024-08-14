Как приручить бизона

Режиссер: Хуан Хесус Гарсиа Галоча, Педро Солис Гарсия

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.

1886 год. Двое ирландских сирот прибывают на океанском лайнере в шумный и суетливый Нью-Йорк. Мэри и Том проделали долгий путь, чтобы встретиться со своим дядей Найлом и получить наследство. Почти без гроша в кармане они отправляются в захватывающее приключение по Трансконтинентальной железной дороге.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Хорди Гасуль, Хавьер Лопез Баррейра, Нил Ландау

В ролях: Алиша Вейр, Жауме Сола, Шон Бин, Джемма Артертон, Стивен Грэм, Грэйс Райлли

Музыка: Фернандо Веласкес