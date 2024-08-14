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Как приручить бизона

Режиссер:Хуан Хесус Гарсиа Галоча, Педро Солис Гарсия
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.

1886 год. Двое ирландских сирот прибывают на океанском лайнере в шумный и суетливый Нью-Йорк. Мэри и Том проделали долгий путь, чтобы встретиться со своим дядей Найлом и получить наследство. Почти без гроша в кармане они отправляются в захватывающее приключение по Трансконтинентальной железной дороге.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Хорди Гасуль, Хавьер Лопез Баррейра, Нил Ландау
В ролях:Алиша Вейр, Жауме Сола, Шон Бин, Джемма Артертон, Стивен Грэм, Грэйс Райлли
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:14 августа 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
22 августа
16:50 (420)
c 23 по 25 августа
13:10 (350)
16:50 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 22 по 25 августа
11:00 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
23 августа
12:30 (250)
25 августа
12:30 (350)

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