Как приручить бизона
Режиссер:Хуан Хесус Гарсиа Галоча, Педро Солис Гарсия
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.
1886 год. Двое ирландских сирот прибывают на океанском лайнере в шумный и суетливый Нью-Йорк. Мэри и Том проделали долгий путь, чтобы встретиться со своим дядей Найлом и получить наследство. Почти без гроша в кармане они отправляются в захватывающее приключение по Трансконтинентальной железной дороге.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Хорди Гасуль, Хавьер Лопез Баррейра, Нил Ландау
В ролях:Алиша Вейр, Жауме Сола, Шон Бин, Джемма Артертон, Стивен Грэм, Грэйс Райлли
Музыка:Фернандо Веласкес
В ролях:Алиша Вейр, Жауме Сола, Шон Бин, Джемма Артертон, Стивен Грэм, Грэйс Райлли
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:14 августа 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:14 августа 2024
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