Как найти сокровища
Режиссер:Ван Юньфэй
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.
Юный Бо прославился фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей – камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего другого, кроме как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Huazheng Gui, Ван Юньфэй, У Сяоюй
В ролях:Ning Yang, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Tong Yin, Янь Мэмэ, Hanlin Li, Zhifu Liu, Tut Harmon, Wentao Chang
Музыка:Lei Yao
В ролях:Ning Yang, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Tong Yin, Янь Мэмэ, Hanlin Li, Zhifu Liu, Tut Harmon, Wentao Chang
Музыка:Lei Yao
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:18 июля 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:18 июля 2024
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