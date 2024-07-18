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Как найти сокровища

Режиссер:Ван Юньфэй
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.

Юный Бо прославился фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей – камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего другого, кроме как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Huazheng Gui, Ван Юньфэй, У Сяоюй
В ролях:Ning Yang, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Tong Yin, Янь Мэмэ, Hanlin Li, Zhifu Liu, Tut Harmon, Wentao Chang
Музыка:Lei Yao
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:18 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 18 по 21 июля
14:30 (450)
c 22 по 24 июля
14:30 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 21 июля
12:20 (350)
c 22 по 24 июля
12:20 (300)

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