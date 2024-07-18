Как найти сокровища

Режиссер: Ван Юньфэй

Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.

Юный Бо прославился фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей – камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего другого, кроме как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Huazheng Gui, Ван Юньфэй, У Сяоюй

В ролях: Ning Yang, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу, Tong Yin, Янь Мэмэ, Hanlin Li, Zhifu Liu, Tut Harmon, Wentao Chang

Музыка: Lei Yao