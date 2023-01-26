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Изумительный Морис

Режиссер:Тоби Генкель, Флориан Вестерманн
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую плату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Терри Россио, Роберт Чандлер, Тоби Генкель
В ролях:Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джули Атертон, Роб Брайдон, Хью Бонневилль
Музыка:Том Хоу
Производство:Великобритания, Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 января 2023
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ГалактикаЗал 4
c 2 по 8 февраля
10:00 (320)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
4 февраля
18:20 (330)
5 февраля
12:30 (250)
18:20 (330)
6 февраля
12:30 (150)
18:20 (150)
c 7 по 8 февраля
12:30 (150)
18:20 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
4 февраля
15:40 (330)
5 февраля
11:40 (250)
15:40 (330)
6 февраля
11:40 (150)
15:40 (150)
c 7 по 8 февраля
11:40 (150)
15:40 (200)
ГалактикаЗал 1
c 4 по 5 февраля
14:40 (360)
c 6 по 8 февраля
14:40 (290)

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