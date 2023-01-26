Изумительный Морис

Режиссер: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую плату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Терри Россио, Роберт Чандлер, Тоби Генкель

В ролях: Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джули Атертон, Роб Брайдон, Хью Бонневилль

Музыка: Том Хоу