Изумительный Морис
Режиссер:Тоби Генкель, Флориан Вестерманн
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую плату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Терри Россио, Роберт Чандлер, Тоби Генкель
В ролях:Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джули Атертон, Роб Брайдон, Хью Бонневилль
Музыка:Том Хоу
В ролях:Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джули Атертон, Роб Брайдон, Хью Бонневилль
Музыка:Том Хоу
Производство:Великобритания, Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 января 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:26 января 2023
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