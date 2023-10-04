Изгоняющий дьявола: Верующий Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Жанры: Ужасы. Таннер пытается спасти своего ребёнка, одержимого демоном, поэтому обращается за помощью к Крис Макнил, которая много лет назад находилась под влиянием инфернального Пазузу. Продолжительность: 111 мин Сценарий: Питер Сэттлер, Дэвид Гордон Грин, Скотт Тимс

В ролях: Линда Блэр, Эллен Бёрстин, Оливия О’Нилл, Дженнифер Неттлз, Лесли Одом мл., Энн Дауд, Лидия Джюэтт, Норберт Лео Бац, Рафаэль Сбардж, Бен Бладон

Музыка: Амман Аббаси, Дэвид Уинго Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 04 октября 2023

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!