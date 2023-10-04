Изгоняющий дьявола: Верующий
Режиссер:Дэвид Гордон Грин
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Таннер пытается спасти своего ребёнка, одержимого демоном, поэтому обращается за помощью к Крис Макнил, которая много лет назад находилась под влиянием инфернального Пазузу.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Питер Сэттлер, Дэвид Гордон Грин, Скотт Тимс
В ролях:Линда Блэр, Эллен Бёрстин, Оливия О’Нилл, Дженнифер Неттлз, Лесли Одом мл., Энн Дауд, Лидия Джюэтт, Норберт Лео Бац, Рафаэль Сбардж, Бен Бладон
Музыка:Амман Аббаси, Дэвид Уинго
В ролях:Линда Блэр, Эллен Бёрстин, Оливия О’Нилл, Дженнифер Неттлз, Лесли Одом мл., Энн Дауд, Лидия Джюэтт, Норберт Лео Бац, Рафаэль Сбардж, Бен Бладон
Музыка:Амман Аббаси, Дэвид Уинго
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 октября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:04 октября 2023
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