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Из глубины

Режиссер:Клаудио Фах
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Приключения.

Самолет терпит крушение в Тихом океане. Затонувший авиалайнер висит на краю пропасти, а выжившие оказываются в западне воздушного кармана. Запас воздуха постепенно заканчивается, и между пассажирами начинается борьба за выживание.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Энди Мейсон
В ролях:Софи Макинтош, Филлис Логан, Колм Мини, Уильям Аттэнборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Джеремия Амур, Грэйс Неттл, Мануэль Пасифик, Дэвид Самартин, Дэвид Дж Биско
Музыка:Энди Грэй
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 25 по 28 января
22:40 (200)
c 29 по 30 января
22:40 (370)
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №7
c 25 по 28 января
22:25
ГалактикаЗал Vip
c 25 по 31 января
14:40

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