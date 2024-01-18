Из глубины
Режиссер:Клаудио Фах
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Приключения.
Самолет терпит крушение в Тихом океане. Затонувший авиалайнер висит на краю пропасти, а выжившие оказываются в западне воздушного кармана. Запас воздуха постепенно заканчивается, и между пассажирами начинается борьба за выживание.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Энди Мейсон
В ролях:Софи Макинтош, Филлис Логан, Колм Мини, Уильям Аттэнборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Джеремия Амур, Грэйс Неттл, Мануэль Пасифик, Дэвид Самартин, Дэвид Дж Биско
Музыка:Энди Грэй
В ролях:Софи Макинтош, Филлис Логан, Колм Мини, Уильям Аттэнборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Джеремия Амур, Грэйс Неттл, Мануэль Пасифик, Дэвид Самартин, Дэвид Дж Биско
Музыка:Энди Грэй
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2024
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