Из глубины Режиссер: Клаудио Фах

Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Приключения. Самолет терпит крушение в Тихом океане. Затонувший авиалайнер висит на краю пропасти, а выжившие оказываются в западне воздушного кармана. Запас воздуха постепенно заканчивается, и между пассажирами начинается борьба за выживание. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Энди Мейсон

В ролях: Софи Макинтош, Филлис Логан, Колм Мини, Уильям Аттэнборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Джеремия Амур, Грэйс Неттл, Мануэль Пасифик, Дэвид Самартин, Дэвид Дж Биско

Музыка: Энди Грэй Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 18 января 2024

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