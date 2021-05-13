Иваново счастье

Режиссер: Иван Соснин

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

На своем пути Иван встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Иван Соснин

В ролях: Алексей Серебряков, Антон Адасинский, Федор Добронравов. Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Марина Васильева, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Савелий Кудряшов, Мария Зимина

Музыка: Лев Соколовский