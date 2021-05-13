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Иваново счастье

Режиссер:Иван Соснин
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

На своем пути Иван встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Иван Соснин
В ролях:Алексей Серебряков, Антон Адасинский, Федор Добронравов. Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Марина Васильева, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Савелий Кудряшов, Мария Зимина
Музыка:Лев Соколовский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 мая 2021
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Северное сияниеСиний зал
c 13 по 16 мая
17:40 (350)
c 17 по 18 мая
17:40 (250)
19 мая
17:05 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 16 мая
17:45 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
30 мая
10:00 (300)

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