Иваново счастье
Режиссер:Иван Соснин
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
На своем пути Иван встречает много интересных людей: военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Иван Соснин
В ролях:Алексей Серебряков, Антон Адасинский, Федор Добронравов. Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Марина Васильева, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Савелий Кудряшов, Мария Зимина
Музыка:Лев Соколовский
В ролях:Алексей Серебряков, Антон Адасинский, Федор Добронравов. Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Марина Васильева, Ольга Сутулова, Закария Аль-Язиди, Савелий Кудряшов, Мария Зимина
Музыка:Лев Соколовский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 мая 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:13 мая 2021
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