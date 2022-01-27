Иван Васильевич меняет профессию

Режиссер: Леонид Гайдай

Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения.

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский.

На их место в двадцатом веке «переселяется» великий государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и забавных событий...

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

В ролях: Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнёва Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская

Музыка: Александр Зацепин