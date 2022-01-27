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Иван Васильевич меняет профессию

Режиссер:Леонид Гайдай
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения.

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский.

На их место в двадцатом веке «переселяется» великий государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и забавных событий...

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков
В ролях:Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнёва Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская
Музыка:Александр Зацепин
Производство:СССР
Ограничения:6+
Дата релиза:27 января 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 27 по 31 января
17:20 (от 200 р.)

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