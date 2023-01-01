Иван Царевич и Серый Волк 5

Режиссер: Константин Феоктистов

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Буквально. И эту сказку они уже знали, а им захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка со своим эффектом крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.

Сценарий: Александра Шоха, Александр Боярский

В ролях: Никита Ефремов, Александр Боярский, Михаил Боярский, Татьяна Бунина, Максим Сергеев

Музыка: Георгий Жеряков, Александр Боярский