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Иван Царевич и Серый Волк 5

Режиссер:Константин Феоктистов
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Буквально. И эту сказку они уже знали, а им захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка со своим эффектом крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.

Сценарий:Александра Шоха, Александр Боярский
В ролях:Никита Ефремов, Александр Боярский, Михаил Боярский, Татьяна Бунина, Максим Сергеев
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 29 по 30 декабря
16:20 (300)
31 декабря
16:20 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
30 декабря
18:50 (300)
31 декабря
11:10 (250)
15:00 (330)
16:45 (330)
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18:50 (400)
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11:10 (300)
15:00 (400)
18:50 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
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13:35 (250)

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