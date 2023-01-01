Иван Царевич и Серый Волк 5
Режиссер:Константин Феоктистов
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Буквально. И эту сказку они уже знали, а им захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка со своим эффектом крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.
Сценарий:Александра Шоха, Александр Боярский
В ролях:Никита Ефремов, Александр Боярский, Михаил Боярский, Татьяна Бунина, Максим Сергеев
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
В ролях:Никита Ефремов, Александр Боярский, Михаил Боярский, Татьяна Бунина, Максим Сергеев
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:29 декабря 2022
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