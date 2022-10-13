Иван Семёнов – школьный переполох!
Режиссер:Антон Богданов
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.
Сценарий:Михаил Шулятьев
В ролях:Роман Погорелов, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Мария Шукшина, Надежда Лумпова, Юрий Гальцев, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин
Музыка:Никита Савостин
В ролях:Роман Погорелов, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Мария Шукшина, Надежда Лумпова, Юрий Гальцев, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин
Музыка:Никита Савостин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 октября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:13 октября 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!