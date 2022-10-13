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Иван Семёнов – школьный переполох!

Режиссер:Антон Богданов
Жанры: Комедия, Семейный.

История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

Сценарий:Михаил Шулятьев
В ролях:Роман Погорелов, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Мария Шукшина, Надежда Лумпова, Юрий Гальцев, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин
Музыка:Никита Савостин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 13 по 14 октября
11:10 (150)
13:10 (200)
15:10 (300)
c 15 по 16 октября
11:10 (250)
13:10 (300)
15:10 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
13 октября
17:00 (от 160 р.)
14 октября
17:00 (от 160 р.)
15 октября
17:10 (от 190 р.)
16 октября
15:05 (от 190 р.)
17 октября
17:00 (от 160 р.)
18 октября
17:00 (от 150 р.)
19 октября
16:30 (от 160 р.)

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