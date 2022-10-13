Иван Семёнов – школьный переполох!

Режиссер: Антон Богданов

Жанры: Комедия, Семейный.

История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

Сценарий: Михаил Шулятьев

В ролях: Роман Погорелов, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Мария Шукшина, Надежда Лумпова, Юрий Гальцев, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин

Музыка: Никита Савостин