Иван Семенов. Большой поход

Режиссер: Антон Богданов

Жанры: Комедия.

В жизни Ивана Семёнова — неутомимого фантазёра и неудержимого проказника — новая беда. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к ней. Теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо! И чудо это — Шаман, который исполняет любые желания.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Михаил Шулятьев, Евгений Немоляев

В ролях: Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый, Илья Иосифов, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин, Александр Присмотров-Белов

Музыка: Александр Вартанов