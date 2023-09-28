Иван Семенов. Большой поход
Режиссер:Антон Богданов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В жизни Ивана Семёнова — неутомимого фантазёра и неудержимого проказника — новая беда. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к ней. Теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо! И чудо это — Шаман, который исполняет любые желания.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Михаил Шулятьев, Евгений Немоляев
В ролях:Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый, Илья Иосифов, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин, Александр Присмотров-Белов
Музыка:Александр Вартанов
В ролях:Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый, Илья Иосифов, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин, Александр Присмотров-Белов
Музыка:Александр Вартанов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2023
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