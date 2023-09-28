162013

Иван Семенов. Большой поход

Режиссер:Антон Богданов
Жанры: Комедия.

В жизни Ивана Семёнова — неутомимого фантазёра и неудержимого проказника — новая беда. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к ней. Теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо! И чудо это — Шаман, который исполняет любые желания.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Михаил Шулятьев, Евгений Немоляев
В ролях:Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый, Илья Иосифов, Софья Грузенко, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин, Александр Присмотров-Белов
Музыка:Александр Вартанов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 12 по 13 октября
15:50 (480)
14 октября
15:50 (500)
15 октября
15:55 (500)
c 16 по 18 октября
15:55 (480)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 12 по 13 октября
12:15 (150)
c 14 по 15 октября
12:15 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?