Истребитель демонов: поезд "Бесконечный"
Режиссер:Харуо Сотодзаки
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Анимация.
Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек! А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном.
Присоединившись к одному из сильнейших мечников, пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Коёхару Готогэ
В ролях:Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо, Мария Исэ
Музыка:Юки Кадзиура, Го Сиина
В ролях:Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо, Мария Исэ
Музыка:Юки Кадзиура, Го Сиина
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:20 мая 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:20 мая 2021
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