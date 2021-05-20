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Истребитель демонов: поезд "Бесконечный"

Режиссер:Харуо Сотодзаки
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Анимация.

Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек! А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном.

Присоединившись к одному из сильнейших мечников, пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Коёхару Готогэ
В ролях:Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо, Мария Исэ
Музыка:Юки Кадзиура, Го Сиина
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:20 мая 2021
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ГалактикаЗал 3
c 20 по 23 мая
18:30 (от 300 Р)
c 24 по 26 мая
18:30 (от 250 Р)
Мираж СинемаКинозал №4
22 мая
15:45 (300 р.)
20:10 (300 р.)
23 мая
17:45 (300 р.)
20:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 23 мая
12:30 (200 р.)
18:55 (300 р.)

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