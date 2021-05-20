Истребитель демонов: поезд "Бесконечный"

Режиссер: Харуо Сотодзаки

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Анимация.

Завершив оздоровительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде «Бесконечный» творится что-то неладное: в одночасье там исчезает более 40 человек! А значит, Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу предстоит сразиться с могущественным демоном.

Присоединившись к одному из сильнейших мечников, пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время как поезд «Бесконечный» мчится в долину отчаяния.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Коёхару Готогэ

В ролях: Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно, Акари Кито, Саори Хаями, Даисукэ Хиракава, Каэдэ Хондо, Мария Исэ

Музыка: Юки Кадзиура, Го Сиина