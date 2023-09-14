Искусство по понятиям Режиссер: Николь Паон

Жанры: Триллер. Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство. Продолжительность: 98 мин Сценарий: Jonathan Jacobson

В ролях: Майя Хоук Сэмюэл Л. Джексон Ума Турман Джо Манганьелло Деби Мейзар Майк Дойл Мэттью Мехер Марианн Рендон Лив Морган Ларри Пайн

Музыка: Джессика Уайсс Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 14 сентября 2023

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