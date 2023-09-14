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Искусство по понятиям

Режиссер:Николь Паон
Жанры: Триллер.

Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Jonathan Jacobson
В ролях:Майя Хоук Сэмюэл Л. Джексон Ума Турман Джо Манганьелло Деби Мейзар Майк Дойл Мэттью Мехер Марианн Рендон Лив Морган Ларри Пайн
Музыка:Джессика Уайсс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2023
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