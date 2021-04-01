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Исход.

Режиссер:Логан Стоун
Жанры: Фантастика.

Недалекое будущее. Мир после катастрофы, где безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. Однажды в руки надсмотрщика Коннора попадает старая VHS-кассета, на которой он находит доказательство существования портала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой унылый город и отправляется на поиски счастья. По следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал. Они будут оставаться партнерами, пока это будет выгодно обоим.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Логан Стоун, Эндрю Аркос
В ролях:Джими Стэнтон, Джанелл Сноу, Чарльз Гарднер, Джеймс Маккинни, Ханна Клопфер, Закари Госсетт, Дэн Гонон, Грэйс Барнс, Кит Джардин, Джиланне Клаус
Музыка:Адам Робл, Шон Сютта
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:01 апреля 2021
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Северное сияниеДетский зал
c 12 по 14 апреля
22:30 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 14 апреля
14:55 (200)

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