Исход.

Режиссер: Логан Стоун

Жанры: Фантастика.

Недалекое будущее. Мир после катастрофы, где безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. Однажды в руки надсмотрщика Коннора попадает старая VHS-кассета, на которой он находит доказательство существования портала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой унылый город и отправляется на поиски счастья. По следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал. Они будут оставаться партнерами, пока это будет выгодно обоим.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Логан Стоун, Эндрю Аркос

В ролях: Джими Стэнтон, Джанелл Сноу, Чарльз Гарднер, Джеймс Маккинни, Ханна Клопфер, Закари Госсетт, Дэн Гонон, Грэйс Барнс, Кит Джардин, Джиланне Клаус

Музыка: Адам Робл, Шон Сютта