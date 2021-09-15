Исчезнувший
Режиссер:Кристиан Карион
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Кристиан Карион, Лор Иррманн
В ролях:Джеймс МакЭвой, Клер Фой, Том Каллен, Гари Льюис, Майкл Морлэнд, Роберт Джек, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй, Тони Фрутин, Розалинд Сидни
Музыка:Лорен Перез
В ролях:Джеймс МакЭвой, Клер Фой, Том Каллен, Гари Льюис, Майкл Морлэнд, Роберт Джек, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй, Тони Фрутин, Розалинд Сидни
Музыка:Лорен Перез
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:15 сентября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:15 сентября 2021
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