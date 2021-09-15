Исчезнувший

Режиссер: Кристиан Карион

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Кристиан Карион, Лор Иррманн

В ролях: Джеймс МакЭвой, Клер Фой, Том Каллен, Гари Льюис, Майкл Морлэнд, Роберт Джек, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй, Тони Фрутин, Розалинд Сидни

Музыка: Лорен Перез