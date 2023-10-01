Исчезнувшая в звездах
Режиссер:Цуй Жуй, Лю Сян
Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.
Уже две недели Хэ Фэй безуспешно разыскивает жену, пропавшую на тайском острове, куда они приехали на годовщину свадьбы. Внезапно объявляется женщина, утверждающая, что она и есть супруга Хэ Фэя и, обидевшись, провела две недели на соседнем острове. Мужчина пытается доказать полиции, что это самозванка, но все её документы в полном порядке, и даже находятся подтверждающие её личность свидетели. А когда выясняется, что у Хэ Фэя, в прошлом профессионального дайвера, неврологическое заболевание, из-за которого он принимает сильные лекарства, полиция отказывает ему в заведении дела об исчезновении жены. Скоро у мужчины истекает виза, и он в отчаянии обращается за помощью к знаменитой адвокатессе, не проигравшей ни одного дела.
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Чэнь Сычэн, Гу Шуи, Алексей Коренев
В ролях:Чжу Илун, Ни Ни, Дженис Мань, Ду Цзян, Кэй Хуан, Чэнь Мэнци, Скотти Кокс, Юй Чэнцюнь, Мэн Чжисюй, Чжан Ивэньхань
Музыка:Ху Сяооу
В ролях:Чжу Илун, Ни Ни, Дженис Мань, Ду Цзян, Кэй Хуан, Чэнь Мэнци, Скотти Кокс, Юй Чэнцюнь, Мэн Чжисюй, Чжан Ивэньхань
Музыка:Ху Сяооу
Производство:Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:01 октября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:01 октября 2023
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