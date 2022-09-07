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Ирония судьбы в Голливуде

Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия, Комедия, Мелодрама, Мелодрама.

Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются связать себя узами брака с другими людьми. Но все это вот-вот изменится, когда судьба сведет их вместе и откроет глаза на настоящую любовь.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Тиффани Полсен, Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
В ролях:Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш, Льюис Тан, Бритт Робертсон, Фикайл Кани, Джаред Тройло, Шерил Хайнс, Дэннис Старосельский, Меган Холавэй
Музыка:Бенжамин Зекер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:07 сентября 2022
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