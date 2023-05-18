Индиана Джонс и колесо судьбы
Режиссер:Джеймс Мэнголд
Жанры: Боевик, Приключения.
Жанры: Боевик, Приключения.
Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придётся столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз-два вряд ли получится. Но Индиана Джонс не даст слабину и не отступит при виде даже самой безнадёжной ситуации.
Продолжительность:154 мин
Сценарий:Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Дэвид Кепп
В ролях:Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Бойд Холбрук, Карен Аллен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречман
Музыка:Джон Уильямс
В ролях:Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Бойд Холбрук, Карен Аллен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречман
Музыка:Джон Уильямс
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:18 мая 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:18 мая 2023
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