Индиана Джонс и колесо судьбы

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Жанры: Боевик, Приключения.

Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придётся столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз-два вряд ли получится. Но Индиана Джонс не даст слабину и не отступит при виде даже самой безнадёжной ситуации.

Продолжительность: 154 мин

Сценарий: Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Дэвид Кепп

В ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Бойд Холбрук, Карен Аллен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречман

Музыка: Джон Уильямс