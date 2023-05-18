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Индиана Джонс и колесо судьбы

Режиссер:Джеймс Мэнголд
Жанры: Боевик, Приключения.

Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придётся столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз-два вряд ли получится. Но Индиана Джонс не даст слабину и не отступит при виде даже самой безнадёжной ситуации.

Продолжительность:154 мин
Сценарий:Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Дэвид Кепп
В ролях:Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Бойд Холбрук, Карен Аллен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречман
Музыка:Джон Уильямс
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:18 мая 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 2 по 3 сентября
18:30 (500)
c 4 по 6 сентября
18:30 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 2 по 3 сентября
11:00 (200)
13:50 (250)
16:40 (280)
19:30 (280)
22:20 (280)
c 4 по 6 сентября
11:00 (100)
13:50 (150)
16:40 (150)
19:30 (200)
22:20 (200)

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