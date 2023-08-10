Импостер

Режиссер: Кадзуёси Кумакири

Жанры: Драма, Триллер.

Сюнсукэ Кавамура — молодой успешный карьерист, у ног которого весь мир. Возвращаясь домой с мальчишника накануне собственной свадьбы, он падает в люк.

Охваченный ужасом парень пытается спастись, используя социальные сети. Несколько постов Сюнсукэ за считанные минуты становятся невероятно популярными, а реакция пользователей заставляет задуматься: действительно ли падение в люк — фатальная случайность, а не изобретательная ловушка?

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Мититака Окада

В ролях: Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки

Музыка: Такума Ватанабэ