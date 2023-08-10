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Импостер

Режиссер:Кадзуёси Кумакири
Жанры: Драма, Триллер.

Сюнсукэ Кавамура — молодой успешный карьерист, у ног которого весь мир. Возвращаясь домой с мальчишника накануне собственной свадьбы, он падает в люк.

Охваченный ужасом парень пытается спастись, используя социальные сети. Несколько постов Сюнсукэ за считанные минуты становятся невероятно популярными, а реакция пользователей заставляет задуматься: действительно ли падение в люк — фатальная случайность, а не изобретательная ловушка?

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Мититака Окада
В ролях:Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки
Музыка:Такума Ватанабэ
Производство:Япония
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 10 по 11 августа
19:40 (300)
12 августа
19:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 10 по 12 августа
22:30 (500)

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