Импостер
Режиссер:Кадзуёси Кумакири
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Сюнсукэ Кавамура — молодой успешный карьерист, у ног которого весь мир. Возвращаясь домой с мальчишника накануне собственной свадьбы, он падает в люк.
Охваченный ужасом парень пытается спастись, используя социальные сети. Несколько постов Сюнсукэ за считанные минуты становятся невероятно популярными, а реакция пользователей заставляет задуматься: действительно ли падение в люк — фатальная случайность, а не изобретательная ловушка?
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Мититака Окада
В ролях:Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки
Музыка:Такума Ватанабэ
В ролях:Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки
Музыка:Такума Ватанабэ
Производство:Япония
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
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