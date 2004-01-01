Императрицы

Режиссер: Андрей Кравчук

Жанры: Драма, История.

Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле?

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Андрей Кравчук, Антон Черенков, Андрей Рубанов

В ролях: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Ольга Лерман, Иван Колесников, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Павел Ворожцов, Виталий Коваленко, Юрий Ицков

Музыка: Кузьма Бодров