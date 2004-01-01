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Императрицы

Режиссер:Андрей Кравчук
Жанры: Драма, История.

Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле?

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Андрей Кравчук, Антон Черенков, Андрей Рубанов
В ролях:Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Ольга Лерман, Иван Колесников, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Павел Ворожцов, Виталий Коваленко, Юрий Ицков
Музыка:Кузьма Бодров
Производство:Россия
Ограничения:12+
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ГалактикаЗал 4
c 4 по 6 ноября
15:50 (500)
c 7 по 8 ноября
15:50 (480)
ГалактикаЗал 3
c 4 по 6 ноября
10:10 (330)
c 7 по 8 ноября
10:10 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 4 по 6 ноября
12:05 (280)
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