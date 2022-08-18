Икар
Режиссер:Карло Вогеле
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга — таинственного мальчика с головой быка.
Продолжительность:76 мин
Сценарий:Изабель Андриве, Карло Вогеле
В ролях:Вульф Ван Каппеллен, Федор Аткин, Камилль Коттен, Нильс Шнайдер, Игорь ван Дессель, Майа Бэран, Марк Айронс, Алексис Фламан, Изабель Андриве, Исаак Раус
Музыка:Андре Дзезюк
В ролях:Вульф Ван Каппеллен, Федор Аткин, Камилль Коттен, Нильс Шнайдер, Игорь ван Дессель, Майа Бэран, Марк Айронс, Алексис Фламан, Изабель Андриве, Исаак Раус
Музыка:Андре Дзезюк
Производство:Люксембург, Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 августа 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:18 августа 2022
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