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Икар

Режиссер:Карло Вогеле
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга — таинственного мальчика с головой быка.

Продолжительность:76 мин
Сценарий:Изабель Андриве, Карло Вогеле
В ролях:Вульф Ван Каппеллен, Федор Аткин, Камилль Коттен, Нильс Шнайдер, Игорь ван Дессель, Майа Бэран, Марк Айронс, Алексис Фламан, Изабель Андриве, Исаак Раус
Музыка:Андре Дзезюк
Производство:Люксембург, Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 августа 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 21 августа
13:55 (400)
c 22 по 24 августа
13:55 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 20 по 21 августа
11:40 (250)
22 августа
11:40 (100)
c 23 по 24 августа
11:40 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 августа
11:20 (от 190 р.)
c 22 по 24 августа
11:20 (от 150 р.)

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