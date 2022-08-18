Икар

Режиссер: Карло Вогеле

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга — таинственного мальчика с головой быка.

Продолжительность: 76 мин

Сценарий: Изабель Андриве, Карло Вогеле

В ролях: Вульф Ван Каппеллен, Федор Аткин, Камилль Коттен, Нильс Шнайдер, Игорь ван Дессель, Майа Бэран, Марк Айронс, Алексис Фламан, Изабель Андриве, Исаак Раус

Музыка: Андре Дзезюк