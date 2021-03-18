Игры шпионов

Режиссер: Доминик Кук

Жанры: Триллер.

Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Том О’Коннор

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков, Джеймс Шофилд, Фред Хэйг, Эмма Пензина, Мария Миронова, Энтон Лессер

Музыка: Абель Коженёвски