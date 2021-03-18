Игры шпионов
Режиссер:Доминик Кук
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Том О’Коннор
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков, Джеймс Шофилд, Фред Хэйг, Эмма Пензина, Мария Миронова, Энтон Лессер
Музыка:Абель Коженёвски
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков, Джеймс Шофилд, Фред Хэйг, Эмма Пензина, Мария Миронова, Энтон Лессер
Музыка:Абель Коженёвски
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:18 марта 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:18 марта 2021
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