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Игра в лифте

Режиссер:Ребека МакКендри
Жанры: Ужасы.

Райан разыскивает свою пропавшую сестру. Девушка исчезла после того, как провела популярный у подростков пугающий ритуал «Игра в лифте», с помощью которого можно попасть в иное, мрачное измерение. Чтобы найти сестру, Райан решает последовать за ней и тоже сыграть в эту игру, но вскоре понимает, что в интернете не зря предупреждали об опасности этого ритуала.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Дэвид Йен МакКендри, Трэвис Сеппала
В ролях:Джино Анания, Адам Хертиг, Верити Маркс, Алек Карлос, Мэдисон Макайзек, Брэдли Савацки, Хэйзел Уоллес, Назарий Демкович, Лиам Стюарт-Каниган
Музыка:Кивон Кронин
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2023
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