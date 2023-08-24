Игра в лифте

Режиссер: Ребека МакКендри

Жанры: Ужасы.

Райан разыскивает свою пропавшую сестру. Девушка исчезла после того, как провела популярный у подростков пугающий ритуал «Игра в лифте», с помощью которого можно попасть в иное, мрачное измерение. Чтобы найти сестру, Райан решает последовать за ней и тоже сыграть в эту игру, но вскоре понимает, что в интернете не зря предупреждали об опасности этого ритуала.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Дэвид Йен МакКендри, Трэвис Сеппала

В ролях: Джино Анания, Адам Хертиг, Верити Маркс, Алек Карлос, Мэдисон Макайзек, Брэдли Савацки, Хэйзел Уоллес, Назарий Демкович, Лиам Стюарт-Каниган

Музыка: Кивон Кронин